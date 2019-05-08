"طلقة حظ" في حلقته الثانية.. مصطفى خاطر يتعرض لكوارث بسبب "جثة"

شهدت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل "طلقة حظ" أحداثا مثيرة، بدأت بمحاولة "عبد الصبور" الذي يجسد دوره مصطفى خاطر، للبحث عن حل للتخلص من جثة فتاة الليل التي كانت بصحبته وانتحرت بشكل مفاجئ، والتي تجسد دورها جيهان خليل، حيث يلجأ لصديقه "عباس" الذي يؤدي دوره محمد أنور.

فيعود عبد الصبور للملهى ليصطحب عباس صديقه إلى السيارة التي بها جثة الفتاة، ليصدم عبدالصبور بسبب عدم إيجاده للجثة، ليحاول عباس صديقه إقناعه بأنها مجرد تهيؤات.

تزامنا مع ذلك، تستمر المشاجرات بين زوجة عبدالصبور التي تجسد دورها أيتن عامر، مع شقيقاته الأربع، لتنتهي المشاجرات بترك إحداهما للمنزل فتعود إلى منزل زوجها، وتكتشف أنه متزوج من أخرى، فتقوم بضربهما سويا، حتى يطلقها زوجها.

بينما يظل عبدالصبور وصديقه يحاولان التخلص من سيارة الفتاة، فيقومان بقيادتها حتى يتعرضا لمطاردة من سيارة أخرى بشكل مفاجئ ويتخلصا من تلك المطاردة في النهاية بالهروب من تلك السيارة.

لتنتهي أحداث الحلقة، بدخول عبد الصبور وعباس بالسيارة في أحد الأكمنة، ويتم تفتيش السيارة، لتأتي المفاجأة باكتشاف رجال الشرطة لجثة الفتاة بحقيبة السيارة الخلفية.