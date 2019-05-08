قالت الفنانة حنان مطاوع، إن من أجمل نعم الله عليها اختياره الفنان الراحل كرم مطاوع والفنانة سهير المرشدي كوالدين لها، مضيفة أن الفضل يعود لهما في كل ما بمسيرتها في الفن.

وأوضحت "مطاوع"، خلال لقائها مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، والفنانة جيهان خليل، في برنامج "سيرة الحبايب"، المذاع عبر فضائية "TeN"، أن الموهبة من الله، وتتطور بالممارسة والتعليم، مشيرة لأثر البيت الفني عليها ودوره في تكوينها وتذوقها الفني.

ولفتت إلى أنها تحب التمثيل منذ طفولتها وكانت تٌقلد الفنانات، قائلةً: "بابا كان بيقولي هتبقي مخرجة أو ممثلة، وفعلًا بقيت ممثلة".