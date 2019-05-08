قال الإعلامى أحمد موسى، إن قناة الشرق الإرهابية سرقت مسلسل "كفر دلهاب"، من شركة إعلام المصريين، وعرضته على شاشتها دون وجه حق.

وأضاف موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى"، على قناة "صدى البلد"، اليوم، أن مسلسل كفر دلهاب كان يُعرض على قناة "ON E"، العام الماضى، من إنتاج "إعلام المصريين"، مشيرا إلى أن المسلسل إسقاط على فترة حكم الجماعة الإرهابية.

وأضاف: "قناة الشرق الإخوانية لصاحبها أيمن نور، تعرض مسلسل كفر دلهاب، بعد سرقته من إعلام المصريين.. هما دول الناس بتوع ربنا والحلال والحرام دون مراعاة حقوق الملكية الفكرية في رمضان".

وتابع موسى: "معتز مطر عامل نفسه مش شايف.. وهو كان دائم الهجوم على إعلام المصريين، طيب إعلام المصريين اللى عامل المسلسل ده، وأنت سارق المسسل، ولا أنت مش دريان؟".

وأكد موسى أن مسلسل "كفر دلهاب"، قدم إسقاطا سياسيا على فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية، مضيفا: "اسرق مش مشكلة، وخد حقوق الناس والسطو على حقوقهم، مباح؟، بيسرق حقوق إعلام المصريين وبيعرضوه على قناة الشرق، انت كنت بتهاجمهم ليه؟".

وأردف: "تقدر تقول كده إعلام المصريين بيشكركم.. شكرا على تعاونكم مع إعلام المصريين".