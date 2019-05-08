تبدأ أحداث الحلقة الثانية من مسلسل "قابيل" بعلم الضابط طارق "محمد ممدوح" بمقتل الفتاة المختطفة، من خلال منشور كتبه الحساب الوهمي "قابيل" يعلن فيه قتل الفتاة سما "أمينة خليل".

ويقوم "طارق" بمتابعة التحقيقات بالقبض على أكرم "حسني شتا" الشاب الذي يحبها وينكر صلته بالحادث، ومدير الكافيه الذي كانت تعمل به، وبعد أن ينتهي التحقيق مع "أكرم" ويخرج من قسم الشرطة يأتي شخص مجهول يهدده بألا يذكر اسمه في التحقيقات.

وتواصل الفتاة "سما" وزوجة الضابط "سارة" في مطاردته، حيث ظهر شبح "سما" أمامه، ووجهت له رسالة تفيده في حل لغز القضية.

كما ظهرت زوجته "سارة" ونصحته بأن يراسل صديقته التي كان ينوي الزواج منها قديمًا، كما أرشدته إلى "باسورد" جهاز "اللاب توب" الخاص به.

وشاهد "طارق" مقطع فيديو لـ"سما" تظهر خلاله أنها تتعرض للمراقبة من شخص تعرفه، كما تظهر في أحد الشوارع بملابس مهندمة، بينما تظهر في شارع مجاور بعد عشر دقائق بملابس "رثة".