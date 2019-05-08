قال الفنان أحمد السعدني، إن مرحلة الطفولة من أكثر المراحل المفضلة في حياته، حيث كان مجردا من أي مسؤوليات، و"شقي" جدًا، حتى أنه تاه عن أهله.

وروى "السعدني"، خلال لقاء خاص في برنامج "السرداب" المذاع عبر فضائية "المحور"، وتقدمه الإعلامية رشا الخطيب، أحد المواقف التي حدثت له وهو طفل، قائلا: "توهت في مرة وأنا صغير بسبب حبي للموتسيكلات، كنا في رأس البر، وركبت "موتوسيكل" قعدت ألعب به شوية، لغاية ما توهت من أهلي، وفضلت أدور عليهم، ولقاني راجل على عربة كارو، وقعدني في بيته وكلت مع عياله".

وتابع: "الحمد لله الراجل طلع طيب، وكمل معايا للآخر، لغاية ما لقيت أهلي الحمد لله، بدونه كان زماني لقيط دلوقتي".