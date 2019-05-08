أحمد السعدني عن عمله صحفيا: "رئيسي في الشغل قالي اتصنت على أبوك"

كشف الفنان أحمد السعدني، عن بداياته في العمل قائلا إنه بدأ حياته كصحفي وليس ممثلا، مشيرا إلى أنه استغل والده استغلالا كبيرا للنجاح في تلك المهنة، وهو ما يراه غير أخلاقي.

وأضاف "السعدني"، خلال لقاء خاص في برنامج "السرداب" المذاع عبر فضائية "المحور"، وتقدمه الإعلامية رشا الخطيب، أن "رئيسي في الشغل كان بيقولي أقعد مع أبوك هو وصحابه شوف بيقولوا إيه وتعالى ننشره، نعمل باب في الصحيفة اسمه المخبر السري".

وتابع أنه كان صغيرا في السن وكان يقوم بذلك في البداية ويحصل على مقابل مادي بسيط جدا، "كانوا بيدوني 50 جنيه، وكان طيش شباب في الأول وبعد كده فوقت".