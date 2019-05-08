مسلسل هوجان.. الحلقة الثانية| يهرب من الشرطة وينضم لعصابة لطفي وحورس

شهدت الحلقة الثانية من مسلسل "هوجان"، بطولة الفنان محمد إمام "هوجان"، استمرار رحلة هروبه، بعد قيام صلاح عبد الله "بهلول" بإبلاغ الشرطة عنه للتخلص منه، في نفس الوقت أبلغت ميرنا نور الدين "وردة" عائلة سليمان الورداني، عن مكان هروب "بهلول"، ليصل رجال الشرطة للقبض عليه في لحظة وصول عائلة الورداني، ويتبادلا إطلاق النار.

وأثناء محاولة رجال الشرطة القبض على "هوجان"، اضطر للقفز من القطار ليلتقي مع كريم محمود عبدالعزيز "لطفي الحراق" وصديقه أوس أوس "حورس" أثناء استراحتهما، بعد قيامهما بجولة نصب على ركاب القطار ومن هنا تنطلق صداقة جديدة بين هوجان والحراق وحورس.

واستغل لطفي وحورس اصطحاب "هوجان" في جولات السرقة، وفي إحدى الجولات هرب لطفي وترك حورس للمواطنين الذين انهالوا عليه بالضرب ليكون "هوجان" منقذا لحورس ويحمله على أكتافه إلى المستشفى لإسعافه.

مسلسل "هوجان" يشارك في بطولته بجانب محمد إمام، كريم محمود عبدالعزيز، وعبير صبري، وصلاح عبدالله، ورياض الخولي، وأوس أوس، وميرنا نور الدين، وعارفة عبد الرسول، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.