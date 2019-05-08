شارك الفنان محمد رمضان والنجم العالمي فان دام، تقديم إعلانا لإحدى شركات الاتصالات في مصر، في رمضان 2019، باسم "اللهو الخفي- أقوى كارت في مصر".

وجاءت فكرة الإعلان بتقديم الفنانين عددا من المشاهد البارزة في الأفلام العربية والأجنبية ذات الشهرة الكبيرة، ومن بينها مشهد القتال في فيلم "كيك بوكسر"، والذي يعود إلى عام 1989، بطولة فان دام. وفيلم رصيف نمرة خمسة، بطولة الفنان فريد شوقي، وزكي رستم، ومحمود المليجي، كان له نصيب أيضًا في هذا لإعلان، حيث جسد محمد رمضان، دور، فريد شوقي، وفان دام، شخصية، محمود المليجي، ولمشهد مشاجرة "قهوة بحري".

كما قدم الثنائي رقصة أغنية مافيا، للفنان محمد رمضان، في فيديو كليب، أغنيته الجديد "مافيا"، والذي عرض الشهر الماضي.

كما ظهر محمد رمضان وفان دام، في الفيديو، بمحاكاة مشهد أحد مشاهد فيلم العظماء السبع، والذي يعود إلى عام 1960، ويحكي قصة مزارعين مكسيكيين يتعرضون للاستغلال من قبل زعيم عصابة يدعى "كالبيرا"، فيذهبون لطلب المساعدة من رماة أمريكيين مهرة.

واختتم الإعلان بمشهد مشابه لآخر في فيلم "شمس الزناتي"، بطولة الفنان عادل أمام، ومحمود حميدة، وقدم رمضان وفان دام، مشهد رمي أحد رجال "شمس"، القنبلة على "المارشال" حميدة، ليقول لهم "أجررري".