شقة فيصل.. غرق شقة "ميزو" ومشكلات "زغللة" أبرز أحداث الحلقة الأولى

استهل مسلسل "شقة فيصل" بطولة الفنان كريم محمود عبدالعزيز، والذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، في حلقته الأولى، جرعة كوميدية في أولى مشاهد الحلقة الأولى بعد سقوط "ميزو - كريم عبدالعزيز" في مياه الأمطار التي غرقت بها شقته في النوة التي ضربت الإسكندرية واستيقاظه من نومه بعد أن كان يحلم أنه أصبح مغنيا مشهورا.

وظهر الفنان أحمد فتحي الذي يؤدي دور "زغللة" شقيق "ميزو" ويعمل بالأعمال غير المشروعة الذي يمطر شقيقا بإفيهات عن حالتهم الاقتصادية المتدنية.

"شقة فيصل" بطولة كريم محمود عبدالعزيز، أيتن عامر، صلاح عبدالله، نسرين أمين، ومن إخراج شيرين عادل، وجرى الانتهاء من تصويره عام 2016، قبل رحيل الفنان وائل نور.