تتطور أحداث مسلسل "شقة فيصل" بطولة الفنان كريم محمود عبدالعزيز، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، في حلقته الثانية، ويتسبب الفنان أحمد فتحي الذي يؤدي دور "زغللة" شقيق "ميزو" بأعماله غير القانونية في محاولته الهروب على دراجة "الدليفري" التي يعمل عليها شقيقه إلى حادث.

يحضر "زغللة" فتاة ليل إلى المنزل الذي يعيش فيه وشقيقه ووالدته، ثم يحضر شقيقه "ميزو" فجأة ووالدتهما ليخبر "زغللة" والدته أن الفتاة برفقة شقيقه، فيقرر حينها "ميزو" ترك المنزل.

"شقة فيصل" بطولة كريم محمود عبدالعزيز، أيتن عامر، صلاح عبدالله، نسرين أمين، وهو من إخراج شيرين عادل، وتم الانتهاء من تصويره عام 2016، قبل رحيل الفنان وائل نور.