يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود، اليوم الأربعاء 8 مايو 2019، ثالث أيام رمضان المبارك، طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على شمال الصعيد نهارا لطيف ليلا على كل الأنحاء.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا، يصاحبها سقوط أمطار خفيفة على مناطق في جنوب سيناء وجنوب البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على جنوب سيناء والغردقة، وجنوب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة، وتنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.