عاجل| فرنسا: إذا لم تلتزم إيران بالاتفاق النووي فسنعود للعقوبات

أعلنت السلطات الفرنسية، "أنه إذا لم تلتزم إيران بتعهداتها في الاتفاق النووي فسنعود لنظام العقوبات"، وذلك حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية".

وتصاعدت حدة الضغوط الأمريكية على إيران مع مرور عام على انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من الاتفاق النووي الذي كان موقعا مع إيران، و6 دول أخرى "مجموعة 5+1" بهدف كبح جماح رغباتها النووية لوقف سعيها لامتلاك القنبلة الذرية، وفيما تتجه الضغوط الأمريكية إلى تصفير الصادرات النفطية الإيرانية والتلويح بالرد العسكري على أي تهديد إيراني، فإن القيادة الإيرانية باتت تهدد أيضًا بالانسحاب تمامًا من الاتفاق النووي.