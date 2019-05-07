قال نائب الرئيس الأمريكي، إن النظام الإيراني يعمل مع النظام الديكتاتوري في فنزويلا لإنشاء ملاذ آمن لوكلائه الإرهابيين.

جاء ذلك، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية".