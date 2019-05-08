سعر الدولار اليوم في مصر

استقر سعر صرف الدولار في عدد من البنوك خلال تعاملات اليوم الأربعاء 8 مايو الجاري.

وتقدم "الوطن" لقرائها متوسط سعر الصرف في عدد من البنوك مثل بنك مصر والبركة والمصرف المتحد على النحو التالي:

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر 17.10 جنيه للشراء و17.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجل سعر الدولار في المصرف المتحد اليوم 17.10 جنيه للشراء و17.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

سجل سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان اليوم 17.11 جنيه للشراء و17.21 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

سجل سعر الدولار في بنك البركة 17.12 جنيه للشراء و17.22 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 17.15 جنيه للشراء و17.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 17.09 جنيه للشراء و17.21 جنيه للبيع.