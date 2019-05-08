تمكنت الأجهزة الأمنية، بمحافظة الفيوم، من ضبط 8 قضايا سلاح ناري وذخائر بدون ترخيص، وتحرير 846 مخالفة وجنحة مرورية، وتنفيذ 998 حكم في مجال تنفيذ الأحكام، في حملة أمنية مكبرة، بمراكز المحافظة، وفقا لبيان أمني، صباح اليوم.

كما تمكنت الحملة، تحت إشراف اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، من ضبط قضية إتجار بالمخدرات، وقضية تعاطي مخدرات، و8 قضايا متنوعة في مجال قضايا المسطحات، و82 قضية تموين متنوعة ومجهولة المصدر، و78 قضية متنوعة في مجال ضبط الأسواق، وتنفيذ 264 قرار وحالة إزالة وأحكام قضائية وقرارات تمكين في مجال إزالة التعديات.