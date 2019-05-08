نجاح 70 عملية لعلاج حالات المشيمة الملتصقة بمستشفى صحة المرأة بأسيوط

قال الدكتور علاء عبد الحميد مدير مستشفى صحة المرأة الجامعي، إن الفريق الطبى بالمستشفى نجح في إجراء 70 عملية لعلاج حالات المشيمة الملتصقة، بنسبة نجاح بلغت 100%.

وأضاف أن ذلك يأتي في إطار ما تقدمه مستشفى صحة المرأة الجامعي بأسيوط، من خدمة طبية ورائدة في مجال صحة المرأة، هي الأكبر والأحدث في صعيد مصر، تحت رعاية الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة، والدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور كمال زهران أستاذ أمراض النساء والتوليد ونائب مدير المستشفى، وقائد الفريق الطبي القائم على ذلك النوع من العمليات، والتي تهدف إلى علاج حالات المشيمة الملتصقة والمتقدمة بدرجات متفاوتة جراحياً والتي تعد أحد الحالات التى تمثل خطورة كبيرة على حياة وسلامة السيدات.

وأشار إلى أن نجاح تلك العمليات جرى بمستوى متقدم من النجاح باستخدام تقنية إغلاق جيب المشيمة، وهي عملية جراحية جديدة وليدة قسم النساء والتوليد جامعة أسيوط، والتي لم ينجم عنها حدوث أي مضاعفات أو استئصال للرحم أو وفيات بين الأمهات أو الأطفال.