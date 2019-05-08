نتنياهو: إسرائيل لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم، أن إسرائيل لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، حسبما أفادت قناة "سكاى نيوز عربية" فى نبأ عاجل منذ قليل.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قال اليوم الأربعاء إن بلاده ستستأنف تخصيب اليورانيوم بمستوى مرتفع إذا لم تف القوى العالمية بتعهداتها بمقتضى الاتفاق النووي المبرم عام 2015، وذلك ردا على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق قبل عام.

وأضاف في كلمة بثها التلفزيون الرسمي أن بقية الدول الموقعة على الاتفاق، وهي بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا، أمامها مهلة 60 يوما لتنفيذ تعهداتها بحماية القطاع النفطي والمصرفي بإيران من العقوبات الأمريكية.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، اليوم الأربعاء، أن إيران أبلغت سفراء الدول الموقعة بأنها ستتراجع عن بعض التزاماتها في الاتفاق النووي.