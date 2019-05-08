نفذ 15 طالبا وطالبة بكلية الأداب جامعة طنطا، مشروع تخرجهم عن برنامج وزارة التضامن الاجتماعي "أطفال بلامأوى"، وأنتجوا تقارير تليفزيوينة من داخل مؤسسة الحرية للرعاية الاجتماعية، كما تجولوا مع فريق الوحدة المتنقلة التابعة للبرنامج لمعرفة دورها في الشارع وكيفية تقديم الخدمة "للأطفال بلامأوى".

وشاركت وزارة التضامن الاجتماعي في احتفالية مشروعات التخرج التي نظمتها كلية الأداب، وضمت 11 مشروع تخرج لطلاب الأعلام، من بينهم "أطفال بلا مأوى".

وأكد حازم الملاح، ممثل وزارة التضامن الاجتماعي في الاحتفالية، حرص الوزارة علي تعزيز التعاون مع الجامعات المصرية وكليات الإعلام من خلال مساعدتهم لتنفيذ مشروعات تخرج عن المشروعات القومية التي تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي.

ومن ناحيته، قدم الدكتور ممدوح المصري عميد كلية الأداب جامعة طنطا، الشكر لوزارة التضامن الاجتماعي لمجهوداتها في القضايا الاجتماعية وتبينها لقضية أطفال الشوارع والمشردين، مطالبا بتعزيز التعاون مع الوزارة خلال الفترة القادمة وفي النهاية كرمت الكلية الوزارة نظير مجهوداتها لمساعدة طلاب الكلية على إنجاز مشروع التخرج.