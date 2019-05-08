تطلق وزارة السياحة المصرية شراكة موسعة مع شبكة CNN العالمية، لتنفيذ حملة سياحية دولية تهدف إلى تقديم مصر بصورة معاصرة وأكثر حداثة، من خلال مزيج مبتكر يجمع المنصات التليفزيونية، والوسائط الرقمية، ومواقع التواصل الاجتماعي.

تتضمن الشراكة الجديدة بين وزارة السياحة والذراع التجاري لشبكة CNN العالمية -التي تنطلق في مايو الحالي- خلق محتوى متميز يجذب المشاهدين والمتابعين للمنصات المتعددة لشبكةCNN حول العالم الى مصر.

والهدف الأساسي من الحملة هو الاستمرار في دفع نمو قطاع السياحة المصري وتطويره، وإبراز وتسليط الضوء على ما تتمتع به مصر من تنوع في مقاصدها السياحية الكثيرة، إلى جانب دفء وحسن ضيافة شعبها.

وصُممت الحملة اتساقا مع رؤية الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، لتطوير القطاع وجعله أكثر استدامة، وزيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر، تماشيا مع برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة المصري.

وتأتي الشراكة في عام 2019، العام المليء بالأحداث المهمة، وبينها استضافة مصر لبطولة كأس الأمم الأفريقية، فضلا عن الاستعداد لافتتاح المتحف المصري الكبير في 2020.

وتستهدف الحملة شرائح مختلفة من السائحين من الأسواق السياحية المختلفة، بينها أوروبا، وأمريكا الشمالية، وآسيا، وأفريقيا، والشرق الأوسط، وتستفيد الحملة من الاهتمام الكبير بين الجمهور الواسع لشبكة CNN حول العالم المهتم بالسياحة، والذي يمثل 66% من جمهور شبكة CNN، والذي يسافر 50% منهم دوليا كل عام.

ويعتبر الابتكار جزءا رئيسيا في هذه الشراكة، من خلال الاستفادة بالإمكانيات التكنولوجية والرقمية الحديثة لشبكة CNN، ومن خلال وجودها العالمي عبر مجموعة قنواتها التلفزيونية، إضافة إلى منصاتها الرقمية وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي لإطلاق حملة تستعرض المناطق السياحية المختلفة والجذابة في مصر، مع إلقاء الضوء على الثقافة المصرية وحياة الناس بها، من خلال إعلانات تلفزيونية، ودعاية محلية في الدول المختلفة، ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها، باستخدام تقنية Turner Launchpad للوصول إلى الجمهور المستهدف.

ولزيادة التفاعل مع متابعي CNN حول العالم، فإنه إضافة إلى استخدام المنصات الإعلانية لشكبة CNN، سيتم بث محتوى عن مصر على المنصات المختلفة، مثل صفحة CNN السياحية على المواقع الرقمية، باستخدام البيانات المباشرة للوصول إلى قطاعات عريض من المتابعين حول العالم خاصة المهتمين بالسفر منه.

وتواصل CNN التزامها المستمر في تغطية الحكايات المتنوعة حول الوجهات العالمية، وبينها مصر، من خلال إعداد مجموعة من البرامج الجاذبة المقدمة على تلفزيون CNN ومنصات الشبكة الرقمية، مثل Destination Egypt، والتي ستلقي الضوء على الأماكن الفريدة الموجودة في مصر بشكل معاصر، إضافة إلى برنامج #MyEgypt الذي يقدم مصر من خلال أعين السائحين الذين زاروا مصر واستمتعوا بها، وبرنامج Cairo POV الذي يتناول سياحة المغامرات، وما يبحث عنه الشباب المسافر من معايشة لتجارب جديدة والتواصل مع البيئة المحلية التي يزورونها.

من جانبها، قالت الدكتورة رانيا المشاط، إنّ تنويع منصات الترويج وآليات التسويق لمصر هو أحد المحاور الرئيسية التي يعتمد عليها برنامج الإصلاح الهيكلي، لتطوير قطاع السياحة المصري لتقديم صورة معاصرة وغير نمطية للمقاصد المصرية، مع التركيز على المزج بين جمال مصر والدفء والكرم الذي يتمتع به المصريون، وهي السمة المميزة لقطاع السياحة في بلادنا.

وأضافت المشاط أنّ هناك إمكانيات كبيرة يتمتع بها قطاع السياحة المصري، ولهذا أطلقنا هذه الشراكة معCNN عبر منصاتها المتعددة، لتسليط الضوء على كل ما يمكن أنّ تقدمه مصر للعالم، ومن خلال هذه الشراكة، نحن على ثقة أنّنا نقدم بلدنا لجمهور كبير ومتفاعل حول العالم، يبحث عن السفر إلى أماكن جديدة، ونحن نعمل على تقديم تاريخنا وحضاراتنا التي نتميز بها بأساليب وتقنيات ترويجية معاصرة وحديثة ".

من جانبها، قالت كاثي إيبال نائب الرئيس لخدمات CNN التجارية: "نشعر بالسعادة لإقامة شراكة مبتكرة وطويلة مع دولة كبيرة مثل مصر"، وتابعت: "هذه الشراكة الجديدة تأخذ عملنا في مجال العلامات التجارية مع وزارة السياحة إلى مستوى جديد، يستفيد من التأثير الإيجابي لمنصات CNN الكثيرة حول العالم، فضلا عن محتواها والتقنيات الحديثة المستخدمة، وسنعمل جاهدين على إطلاع العالم على جمال مصر والهوية الثقافية لشعبها ونتطلع للعمل مع وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط وفريقها لتحقيق أكبر قدر من أهداف هذه الحملة".