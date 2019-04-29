أديب: زيارة شقيقة "كارداشيان" للأهرامات تصب في مصلحة السياحة المصرية

أشاد الإعلامي عمرو أديب بزيارة نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية كورتني كارداشيان، الأخت الصغرى للممثلة الأمريكية كيم كارداشيان، لأهرامات الجيزة.

وقال "أديب" خلال حلقة اليوم من برنامجه "الحكاية"، الذي يقدمه عبر فضائية "MBC مصر": "الدنيا برة مقلوبة، وقالت شعر في مصر ودي اسمها طريقة الحقن تحت الجلد، مقلتش زوروا مصر ومكنش في التنورة أو صينية البسبوسة والبحر والراجل اللي بيضحك دي مدرسة وانتهت".

وأضاف الإعلامي أن المدرسة الجديدة في الترويج للسياحة والتي تمثلها السوشيال ميديا وزيارة كبار الشخصيات والنجوم العالميين تصب في مصلحة السياحة المصرية.

وتابع: "إحنا قربنا نوصل لأرقام السياحة المصرية قبل عام 2011، ودلوقتي الفنادق في الغردقة وشرم الشيخ وأسوان والأقصر مفيش غرفة فاضية".