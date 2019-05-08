تمكن قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الإسكندرية، اليوم، من ضبط شخصين لقيامهما بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، وبحوزتهما 2.7 مليون جنيه و24 ألف دولار أمريكي.

تلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من العميد سعيد يوسف، رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، يفيد بضبط شخصين لقيامهما بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.

وأسفرت معلومات وتحريات ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، بقيام شخصين، مقيمين بدائرة قسم شرطة المنتزه ثان، بمزاولة نشاط غير مشروع في الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما 24 ألف دولار أمريكي و2 مليون و768 ألف و 795 جنيه مصري، وذلك أثناء تواجدهما بدائرة قسم شرطة المنتزه ثان.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، وأخطرت النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة المنتزه ثان، للعرض على النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.