قال ناصر ثابت وكيل وزارة التموين ببورسعيد، إن إجمالي توريد واستلام القمح من المزارعين إلى مطحن بورسعيد بلغت 4000 طن، بدرجة نقاوة عالية الجودة منذ بداية موسم التوريد للقمح.

وأوضح أنه تفقد اليوم بصحبة لجنة المتابعة اليومية شون منطقة بورسعيد للوقوف على مدى سير العمل بالمنطقة، ورصد ارتفاع معدلات التوريد من الأقماح المحلية لموسم 2019 بشونة المحافظة، في وجود اللجان الفنية المتخصصة لفرز واستلام القمح المحلي، والتي تعمل من الساعة 8 صباحا وحتى 6 مساءً، بما في ذلك العطلات الرسمية والإجازات.

وأكد أنه من المتوقع توريد كميات تتلائم مع السعات التخزينية المعتمدة والجاهزة لتخزين هذه الأقماح، والتي تقدر بـ14 ألف طن خلال موسم التوريد، والتي بدأت بالفعل من منتصف أبريل الماضي وحتى منتصف يوليو القادم.

وأشار إلى أن لجنة المتابعة اليومية لتوريد القمح تضم مجدي الخضر وكيل مديرية التموين، ومحمد النجدي مدير إدارة الرقابة، وصالح خليفة مدير صيانة الحبوب، وتقوم اللجنة بتذليل أي عقبات والعمل على حلها أول بأول.