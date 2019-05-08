الطبيب "محمد صلاح" غادر إلى ألمانيا أمس لاستكمال رحلة علاجه على نفقة الدولة

أعلن الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي، سفر طبيب الأسنان الشاب محمد صلاح أمس الثلاثاء، لإجراء عمليات في ألمانيا على نفقة الدولة.

وأوضح مجاهد في بيان عنه أنّ الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وجّهت بتوفير أقصى رعاية طبية ممكنة ومتابعته في مراحل العلاج، من خلال التنسيق والمتابعة مع الملحق الطبي المصري ببرلين، إضافةً إلى توفير الدعم النفسي له ولأسرته طوال فترة العلاج.

وأضاف المتحدث باسم "الصحة" أنّ الوزيرة منذ زيارتها للطبيب في مستشفى قصر العيني وهي تتابع حالته بشكل يومي حتى سفره أمس، إذ وجّهت بسرعة إنهاء اجراءات سفره وعلاجه، في إطار دعمها الكامل لمقدمي الرعاية الصحية كافة وفي مقدمتهم الأطباء.

ولفت مجاهد إلى أنّ وزيرة الصحة وجّهت الدكتورة سحر حلمي مدير عام التكليف، بتعديل تكليف الطبيب محمد صلاح للعمل في قطاع مكتب وزير الصحة والسكان، المكتب الفني، بعد تماثله للشفاء، إضافةً إلى توفير التسهيلات اللازمة لحصوله على ماجستير في إدارة الأعمال.

وكان الطبيب محمد صلاح (25 عاما)، سقط أسفل عجلات قطار بسبب التدافع، ويحتاج السفر للخارج لاستكمال علاجه.