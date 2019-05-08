قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن لهم مصلحة في تطوير وتقدم علاقتنا مع إيران في كل المجالات الاقتصادية والسياسية، مشيرا إلى أن الأولوية ستكون في تنسيق الجهود في مكافحة التهديدات الإرهابية، والتي تهدد مصالح المواطنين الروس ومواطني إيران.

وأضاف لافروف، خلال مؤتمر صحفي يعقده الآن مع نظيره الإيراني، أننا نسعى لتعزيز التعاون في العلاقات التجارية الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، موضحا: "أننا لا ننكر وجود تأثير على العلاقات الاقتصادية مع إيرن بسبب العقوبات التي فرضتها أمريكا على إيران من أجل مصلحتها الخاصة".