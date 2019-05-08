التخطيط تعلن المؤشرات الاقتصادية للربع الثالث من 2018/2019

أعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، المؤشرات الاقتصادية عن الربع الثالث من العام المالي الحالي 2018/2019، لافتة إلى وجود تطورات في المؤشرات الاقتصادية، تعكس المسار الصحيح الذي يسير فيه الإصلاح الاقتصادي، فضلا عن خطط الحكومة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، ما يسهم في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين من جهة، وتحسين المؤشرات الاقتصادية.

وأعلنت السعيد ارتفاع معدل النمو الاقتصادي خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي 2018/2019 ليسجل 5.6% مقارنة بـ5.4% عن الربع المناظر في العام المالي 2017/2018، لافتة إلى استهداف تحقيق معدل نمو يصل إلى 5.8% في الربع الرابع من العام المالي الحالي.

وزادت وزيرة التخطيط أنّ الاستثمار وصافي الصادرات شكلا معًا نحو 85% من النمو في النصف الأول من العام المالي الحالي 2018/2019، في مقابل 71% في النصف المناظر من العام الماضي.

وعن معدلات النمو القطاعية، أكدت وزيرة التخطيط تحقيق نمو موجب في القطاعات كافة خلال الربع المنتهي، لتشهد بعض القطاعات الرئيسية أعلى معدلات نمو تمثلت في قطاع الاتصالات ليحقق نسبة 15% والاستخراجات بنسبة 12.4% وقطاعي التشييد والبناء وقناة السويس بنسبة 7.9% و6.9% لكل منهما.

وبشأن المساهمة القطاعية في النمو الاقتصادي، لفتت السعيد إلى أنّ نحو 64% من المساهمة في نمو الناتج المحلي خلال الربع الثالث، جاءت من 5 قطاعات، وذلك مقابل نسبة مساهمة بلغت 53% العام الماضي، لتتمثل تلك القطاعات في قطاع الاستخراجات بنسبة 30% وقطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 9.6%، فضلا عن قطاعي التشييد والبناء والأنشطة العقارية بنسبة 9.5% و8.5% لكل منهما إلى جانب قطاع الاتصالات بنسبة 6.7%.

وبشأن تطور أداء الاستثمارات العامة، لفتت السعيد إلى تحقيق نحو 310 مليار جنيه استثمارات عامة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2018/2019 بنسبة نمو 19%، لافتة إلى تحقيق الاستثمارات الحكومية نموا بنسبة بلغت 26% لتبلغ 90 مليار جنيه.

كما تناولت وزيرة التخطيط الحديث عن معدلات البطالة، مؤكدة انخفاض معدل البطالة إلى 8.9% في الربع الثاني من العام المالي الحالي 2018/2019، مقارنةً بنحو 11.3% في الربع المناظر من العام السابق 2017/2018.

وتابعت وزيرة التخطيط الحديث عن معدلات التضخم، لافتة إلى تراجع متوسط معدل التضخم السنوي ليبلغ 14% في التسعة أشهر الأولى من العام 2019/18 مقارنةً بنحو 25.6% في الفترة ذاتها من العام المناظر 2017/2018.

كما أشارت السعيد إلى ارتفاع تدفقات النقد الأجنبي من المصادر الرئيسية، لتبلغ نحو 38.8 مليار دولار في النصف الأول من 2018/2019، مقارنة بنحو 36.2 مليار دولار في النصف المناظر من العام الماضي، بنسبة نمو 7.1% فضلاً عن تطوّر صافي الاحتياطيّات الدولية من النقد الأجنبي لتبلغ 44.2 مليار دولار في أبريل 2019.

ولفتت وزيرة التخطيط إلى ارتفاع عدد شهور تغطية الواردات السلعية من 3.1 شهر في يونيو 2013 إلى نحو 8 أشهر في أبريل 2019.