شهدت منطقة سوق الجمعة بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، نشوب مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة البيضاء، مما تسبب في مصرع شاب طعنا بالصدر على أيدي شاب أخر، مما أودي بحياته في الحال بسبب خلافات الجيرة، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى المحلة العام.

وكان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من العميد ناجي العيسوي مأمور قسم ثالث المحلة، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بنشوب مشاجرة بمنطقة سوق الجمعة بنطاق دائرة القسم.

وانتقلت القيادات الأمنية وعلى رأسها العقيد وليد الجندي رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة، والنقيب عمرو منصور رئيس مباحث قسم شرطة ثالث المحلة، وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الواقعة.

وتبين من المعاينة الأولية مصرع شاب يدعى "محمد. أ. ف"، أثناء توجهه لمنزله بمساكن سوق الجمعة، لقى مصرعه على يد "خالد.ب"، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المحلة لاستخراج تصريح الدفن.

وبتقنين الإجراءات الأمنية، وبإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة، تمكن ضباط فرع البحث الجنائي من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.