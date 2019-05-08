تسجيل الدخول
ساحة السيدة: كنافة وقطايف.. و«مدد يا أم العواجز»

أحدث الأخبار

مكافأة 100 مليون جنيه لـ"عمال الغزل والنسيج" غدا

مكافأة 100 مليون جنيه لـ"عمال الغزل والنسيج" غدا

"الزراعة": خطة لمقاومة النمل الأبيض في 16 محافظة

"الزراعة": خطة لمقاومة النمل الأبيض في 16 محافظة

"خارجية الوفد": إعلان تركيا بالتنقيب في قبرص انتهاك للقوانين الدولية

"خارجية الوفد": إعلان تركيا بالتنقيب في قبرص انتهاك للقوانين الدولية

القصبي: تمكين المرأة اقتصاديا لن يتم إلا بإحياء الحرف اليدوية

القصبي: تمكين المرأة اقتصاديا لن يتم إلا بإحياء الحرف اليدوية

تحرير 19محضر تمويني لمخابز في ديرمواس..ووقف بناء مخالف ببني مزار

تحرير 19محضر تمويني لمخابز في ديرمواس..ووقف بناء مخالف ببني مزار

التخطيط تعلن المؤشرات الاقتصادية للربع الثالث من 2018/2019

التخطيط تعلن المؤشرات الاقتصادية للربع الثالث من 2018/2019

اختيارات الوطن

"هوجان"و"زلزال" يتصدران جوجل في ثالث أيام رمضان.. واختفاء 7 مسلسلات

"هوجان"و"زلزال" يتصدران جوجل في ثالث أيام رمضان.. واختفاء 7 مسلسلات

«شنودة».. تاجر يبيع «الياميش» بأسعار أقل: كفاية دعوة حلوة

«شنودة».. تاجر يبيع «الياميش» بأسعار أقل: كفاية دعوة حلوة

«رفاعى» يصنع أكبر استاد فى العالم من 22 ألف ورقة كوتشينة

«رفاعى» يصنع أكبر استاد فى العالم من 22 ألف ورقة كوتشينة

نهار رمضان.. ساحة السيدة: كنافة وقطايف.. و«مدد يا أم العواجز»

نهار رمضان.. ساحة السيدة: كنافة وقطايف.. و«مدد يا أم العواجز»

أفريقيا يا عالم.. السنغال: الفطار «قهوة» والفوانيس «للشواطئ فقط»

أفريقيا يا عالم.. السنغال: الفطار «قهوة» والفوانيس «للشواطئ فقط»

5 طعنات في البطن والصدر.. تفاصيل التحقيق مع قاتل زوجته بسبب المصروفات

5 طعنات في البطن والصدر.. تفاصيل التحقيق مع قاتل زوجته بسبب المصروفات

الأكثر قراءة

عاجل