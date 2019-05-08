أعلن قطاع صندوق التنمية الثقافية التابع لوزارة الثقافة، جدول الفعاليات الفنية والثقافية، حتى يوم 12 رمضان، على أن تبدأ جميع العروض الساعة 9:30 مساءً

وتنوعت أجندة فعاليات الصندوق بين ثقافية وفنية وموسيقية ودرامية ومسرحية، وتستعرضها "الوطن" بالمواعيد على النحو التالي:

الإثنين 8 رمضان

قبة الغوري: فرقة التنورة التراثية الساعة.

بيت السحيمي: فرقة موسيقى عربية بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة.

مركز طلعت حرب الثقافي: ورشة فنية متنوعة رسم وأشغال فنية لعمل زينة وفوانيس رمضان، الساعة 8:30 مساءً، أوبريت الليلة الكبيرة بالتعاون مع البيت الفني للمسرح الساعة 9:30 مساءً.

الثلاثاء 9 رمضان

قصر الأمير طاز: فرقة مدرسة الإنشاد الديني.

مركز طلعت حرب الثقافي: ورشة فنية متنوعة رسم وأشغال فنية لعمل زينة وفوانيس رمضان الساعة 8:30 مساءً، استمرار أوبريت الليلة الكبيرة بالتعاون مع البيت الفني للمسرح الساعة 9:30 مساءً.

الأربعاء 10 رمضان

مركز الحرف التقليدية بالفسطاط "ليالي رمضان بالفسطاط": فرقة المولوية لـ عامر التوني، معرض "أيادي مصرية" للحرف التراثية من عدد من محافظات مصر.

قبة الغوري: فرقة التنورة التراثية.

مركز طلعت حرب الثقافي: ورشة فنية متنوعة رسم وأشغال فنية لعمل زينة وفوانيس رمضان الساعة 8:30 مساءً، استمرار أوبريت الليلة الكبيرة بالتعاون مع البيت الفني للمسرح الساعة 9:30 مساءً.

الخميس 11 رمضان

مركز الحرف التقليدية بالفسطاط "ليالي رمضان بالفسطاط": إنشاد ديني للشيخ محمود التهامي، استمرار معرض "أيادي مصرية" للحرف التراثية من عدد من محافظات مصر.

بيت السحيمي: فرقة المركز القومي للموسيقي والمسرح.

قصر الأمير بشتاك: الصالون الثقافي "مقامات" بالاشتراك مع البرنامج الإذاعي الثقافي بالإذاعة المصرية احتفالًا بالفنان سيد مكاوي.

مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية: ليلة شرقي لـ ياسر الشرقاوي.

الجمعة 12 رمضان

مركز الحرف التقليدية بالفسطاط "ليالي رمضان بالفسطاط": أوركسترا بيت العود العربي.

بيت السحيمي: عرض الأراجوز وخيال الظل.