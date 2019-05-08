تستهدف شركة "خدماتي" المتخصصة في مجال الدفع الإليكتروني، الوصول إلى 250 ألف متبرع جديد لصناديق الخير خلال العام الجاري 2019، من خلال ما يقرب من 10 ألاف مركز اتصالات تابع لها منتشرين في جميع أنحاء الجمهورية.

وقال إيهاب سعيد، رئيس الشعبة العامة لمراكز الاتصالات بالغرف التجارية، ورئيس مجلس إدارة "خدماتي"، إن مراكز الاتصالات تعتبر حلقة الوصل المباشرة بين المتبرع والجهة الخيرية القائمة على النشاط الخيري، وتستهدف المساهمة في تعزيز الدور المجتمعي للأفراد، بحيث يتمكن المواطن من خلالها من توصيل تبرعه لأي جهة يريد دعهما، بالإضافة إلى معاونة أجهزة الدولة في إقامة مشروعات خدمية وتنموية وتطوير العشوائيات والمشروعات متناهية الصغر، ومشروعات صغيرة للشباب، وغير ذلك مما يساهم في دعم الموقف الاجتماعي والاقتصادي بالدولة.

وتعاقد "خدماتي" قبل عدة أعوام مع كلا من "بيت الذكاة والصدقات المصري"، و"بنك الطعام" و"صندوق تحيا مصر" أحد أهم مصارف الذكاة لجمع التبرعات دون أي رسوم إضافية من المواطنين.

وحققت "خدماتي" من خلال مراكزها في جميع المناطق ما يقرب من 500 ألف عملية تبرع خلال السنوات الثلاثة الماضية، بإجمالي تبرعات قدرت بالملايين من الجنيهات، ومستهدف الوصول إلى 250 ألف متبرع جديد خلال عام 2019.