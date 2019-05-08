أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن توزيع أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي "2018 - 2019"، يوم الأحد المقبل، على المديريات والإدارات التعليمية لتوزيعها على المدارس وتسليمها للطلاب الذين تقدموا باستماراتهم العام الجاري.

جاء ذلك في إطار حرص الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على مصلحة الطلاب وتسهيل الإجراءات المتعلقة بأداء امتحانات الثانوية العامة.

وذكرت وزارة التعليم، أنه جرى إعداد كشوف يوقع عليها كل طالب أمام اسمه بما يفيد استلامه لرقم الجلوس وعلمه بالمواد التي سيؤدي الامتحان فيها.

جدير بالذكر، أن امتحان الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الجاري سوف يجرى اعتباراً من يوم السبت الموافق 8 يونيو 2019 ويستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 3 يوليو 2019.