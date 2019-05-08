تابع الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، عملية تسليم مظاريف الأسئلة الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية بالمطبعة السرية التابعة لمديرية التربية والتعليم بمطروح.

وتابع النيلي، اليوم، مدى توافر وسائل التأمين والأمن والقوة الشرطية المرافقة لعربات نقل الأسئلة إلى مراكز التوزيع بالإدارات التعليمية المختلفة وفق البروتوكول الموقع بين مديرية التربية والتعليم ومديرية أمن مطروح، لتأمين سير الامتحانات ومراكز التوزيع وعملية نقل الأسئلة إلى الإدارات المختلفة وكذلك اللجان على مدار الفترة الامتحانية.

وأشاد النيلي، بحسن سير العمل وانتظامه والدقة في وسائل التأمين، التي تتولاها مديرية أمن مطروح، موجها الشكر إلى اللواء هشام نصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح وقوة التأمين المرافقة لعملية توزيع الأسئلة.