تكبدت البورصة المصرية خسائر فادحة، بنهاية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، نتيجة ضغوط بيعية من المتعاملين المصريين والعرب، كما تراجع رأس المال السوقي بقيمة 18.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 763.067 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.52% ليغلق عند مستوى 14026 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 4.01% ليغلق عند مستوى 2114 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.12% ليغلق عند مستوى 17163 نقطة.

كما هبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70" بنسبة 2.22% ليغلق عند مستوى 619 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 100" بنسبة 2.35% ليغلق عند مستوى 1575 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 464 نقطة.

وارتفعت أسهم 8 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 136 شركات، ولم تتغير مستويات 34 شركة.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 125.2 مليون ورقة مالية بقيمة 584.7 مليون جنيه، عبر تنفيذ 16.8 ألف عملية لعدد 178 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 56.05% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 36.69%، والعرب على 7.25% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 54.48% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 45.51%.

واتجهت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 110 مليون جنيه، 21.1 مليون جنيه، 7.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية، والأجنبية للشراء بقيمة 516 ألف جنيه، مليون جنيه، 26.6 مليون جنيه، 111.1 مليون جنيه، على التوالي.

وتجاوز رأس المال السوقي للبورصة خلال الجلسات الماضية منذ بداية شهر رمضان 25.8 مليار جنيه.