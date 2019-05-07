ارتفعت مؤشرات البورصة خلال منتصف تعاملات جلسة، اليوم، مدفوعة بمشتريات المتعاملين المصريين، بدعم الأخبار عن وقف تطبيق المرحلة الثالثة من ضريبة الدمغة على التعاملات.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.57% ليصل إلى مستوى 14428 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.43% ليصل إلى مستوى 2213 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1% ليصل إلى مستوى 17783 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 641 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 1631 نقطة.