دعا الصحفي والمذيع الأمريكي بيتر جرينبرج، المذيع بشبكات (CBS وPBS) الأمريكية متابعيه حول العالم لمشاهدة أحدث حلقات برنامجه "المحقق الجوال" المذاع على قناة (PBS)، والتي تتحدث عن السياحة المصرية وأبرز المعالم الأثرية والسياحية في مصر، ومن المقرر أن تذاع الحلقة يوم السبت المقبل.

ويخصص برنامج "المحقق الجوال" فقرة "الكنوز الخفية" عن أهم الأماكن والمزارات، التي يجب أن يشاهدها السائح فور وصوله إلى مصر، لكي يستمتع بإجازته.

ونشر المذيع الأمريكي على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر مقطع فيديو عن الحلقة، حيث يبدأ في الحديث عن التاريخ المصري القديم والشعب المصري الرائع والحياة في مصر وكيفية الاستمتاع بها، والأماكن الأثرية وميدان التحرير والمتحف المصري في التحرير.

ويبدأ المذيع الأمريكي حديثه من أمام الأهرامات وأبوالهول بمنطقة الجيزة، مؤكدا أنه المكان الأول، الذي يزوره السائح فور وصوله إلى العاصمة المصرية القاهرة.

كانت وزارة السياحة رتبت برنامج زيارة جرينبرج، الذي تضمن التصوير في عدد من المناطق السياحية من بينها الأهرامات، والمتحف المصرى بالتحرير، والمتحف المصرى الكبير، والقاهرة التاريخية، بالإضافة إلى مدن أسوان ونويبع وسانت كاترين ومدينة شرم الشيخ، وذلك في إطار الترويج للمناطق السياحية وإبراز المقومات السياحية لكل منها وتعريف السائحين بها بشكل أكبر.

ويعد جرينبرج من أهم الكتاب السياحيين في الولايات المتحدة الأمريكية، وواحدًا من أشهر مقدمي البرامج السياحية الأكثر انتشارا، حيث يتابعه الملايين من المشاهدين حول العالم، وهو حائز على جائزة إيمي Emmy عن العديد من أعماله، ووصفته مجلة Travel weekly أنه واحدا من أكثر الشخصيات تأثيرا في مجال السفر والسياحة.

كانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، التقت بالمذيع الأمريكي خلال شهر نوفمبر الماضي قبيل مغادرته القاهرة، بعد انتهاء زيارته لمصر التي استمرت لمدة أسبوع، وقام خلالها بتصوير حلقته عن مصر.

بدوره، أعرب بيتر جرينبرج عن سعادته بحسن الضيافة وحفاوة الاستقبال من جميع من قابلهم في مصر ، وانبهاره بالأماكن السياحية والأثرية التى زارها، خاصة ما شاهده في المتحف المصرى بالتحرير، والمتحف المصرى الكبير.

وعلى صعيد متصل احتفلت قناة "سي أن أن" الإخبارية الأمريكية العالمية عبر مناصتها الاعلامية المختلفة، بتوقيع شراكة مع وزارة السياحة لإطلاق الحملة العالمية للترويج للسياحة المصرية بشكل حديث ومعاصر من خلال مزيج مبتكر بين المنصات التليفزيونية والوسائط الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت "سي أن أن " أنه سيتم تقديم حملات ترويجية تخاطب الشرائح المختلفة من السائحين، ومن الأسواق السياحية المختلفة منها أوروبا، وأمريكا الشمالية، وآسيا، وأفريقيا، والشرق الأوسط، مشيرة إلى أن الحملة ستستفيد من الاهتمام الكبير بين الجمهور الواسع لشبكة "سي أن أن" حول العالم والمهتم بالسياحة والذي يمثل 66٪ من جمهور "سي أن أن"، والذي يسافر 50٪ منهم دوليا كل عام.