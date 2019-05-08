نشرت هيئة الأرصاد الجوية توقعاتها بشأن حالة الطقس، حيث يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، مائل للبرودة ليلًا على الأنحاء كافة.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية ومناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد. والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء والغردقة، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وعن حالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى 3 أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 15 25

الإسكندرية 16 21

الزقازيق 15 24

الإسماعيلية 13 26

السويس 16 24

العريش 15 21

شرم الشيخ 20 27

الغردقة 20 29

مرسى علم 23 26

الفيوم 15 25

بني سويف 15 26

المنيا 15 26

أسيوط 16 28

سوهاج 20 29

قنا 23 30

الأقصر 21 31

أسوان 21 33

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من المدن والعواصم العربية

مكة المكرمة 26 39

المدينة 22 28

الرياض 26 39

المنامة 28 34

أبوظبي 27 37

الدوحة 28 36

الكويت 25 39

دمشق 05 22

بيروت 15 21

عمان 07 20

القدس 10 17