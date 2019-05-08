توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الخميس، طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا على الأنحاء كافة.

كما توقع الخبراء أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية، ومناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد، وأن الرياح ستكون أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء والغردقة، وتنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا بالقاهرة فالعظمى هي 25 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 16، ومطروح العظمى 21 والصغرى 16، وسوهاج العظمى 29 والصغرى 20، وقنا العظمى 30 والصغرى 23، والأقصر 30 والصغرى 22 وأسوان العظمى 33 والصغرى 21.