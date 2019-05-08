استقبلت هيئة ميناء دمياط، خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات و6 سفن بضائع عامة، بينما غادر 4 سفن حاويات و3 سفن بضائع عامة.

ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 21 سفينة، بالإضافة إلى 17 سفينة بالمخطاف الخارجي في انتظار إتمام إجراءات الدخول كما غادر قطار بحمولة إجمالية 1366 طن قمح.

في حين غادر 797 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 42456 من البضائع العامة منها عدد 75 سيارة نقل محملة بـ 4061 طن قمح وبهذا وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 174645.

وبلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 37317 طنا هذا وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 7778 طن ملح و2984 طن كوارتز و9430 طن علف بنجر و2950 طن رمل.

كما بلغت حركة الصادر من الحاويات 545 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 806 حاويات مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 971 حاوية مكافئة.

بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 7800 طن قمح و11263 طن حديد و904 أطنان خشب و4652 طن أرز و1600 طن خردة و8300 طن فول صويا و9500 طن ذرة.