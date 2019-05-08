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ساحة السيدة: كنافة وقطايف.. و«مدد يا أم العواجز»

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بالصور| محافظ كفر الشيخ: توزيع 34 طن لحوم مجمدة على الأسر المحتاجة

بالصور| محافظ كفر الشيخ: توزيع 34 طن لحوم مجمدة على الأسر المحتاجة

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