قام المهندس سميح عبد السميع وكيل وزارة الزراعة بدمياط والمهندس رفعت طه مدير الإرشاد بمديرية الزراعة وقيادات المديرية بتفقد شونة كفر سعد للاطمئنان على سير أعمال التوريد، واستقبال الأقماح المحلية بالشونة، مؤكدا أن قطاع الزراعة يقوم بكافة الواجبات المكلفين بها، وأن هناك تواصل وتنسيق مشترك مع جميع الجهات ذات الصلة بهذا الشأن.

وتفقدوا شونة السلام للاطمئنان على سير أعمال التوريد واستقبال الأقماح المحلية بالشونة، مشددين على ضرورة تواجد مندوب المديرية بصفة مستمرة، والتواصل مع المزارعين لحل مشاكلهم.

وقال "سميح" إن كمية الأقماح الموردة 4746 طن، و128 كيلو قمح مورد بنطاق المحافظة، وذلك بناء على تعليمات الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة، واستصلاح الأراضي، ومنال عوض محافظ دمياط بضرورة المرور على شون توريد القمح، والمتابعة المستمرة لعملية التوريد.