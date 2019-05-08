أطلقت جامعة المنيا، قافلتها الطبية المتكاملة الخامسة للقرى الأشد احتياجا بالتعاون مع المحافظة، حيث توجهت لقرية معصرة حجاج بمركز بني مزار، برعاية الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس الجامعة، واللواء قاسم حسين المحافظ، والدكتور محمد جلال حسن نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

أوضح الدكتور عبد النبي، أن قافلة الجامعة لقرية معصرة حجاج ببني مزار تأتي استكمالا لسلسة من القوافل التي أطلقتها الجامعة بالتعاون مع المحافظة والتي بدأت بقافلة لقرية العمودين بمركز سمالوط وجرى توقيع الكشف الطبي على 1600 حالة، تبعها قافلة لقرية الروضة بمركز ملوي قدمت خدماتها لـ1470 مواطنا، ثم قافلة ميانة مركز مغاغة التي قدمت خدماتها لـ700 حالة، ثم قرية دمشاو هاشم مركز المنيا والتي نجحت قوافل جامعة المنيا خلالها بالكشف على 400 حالة مرضية، وأخيرًا تم توقيع الكشف الطبي على 150 حالة لأهالي قرية معصرة حجاج ليصل إجمالي الحالات التي تم تقديم الخدمات لها 4320 حالة.

وقال الدكتور محمد جلال، إن القوافل ضمت عددًا من أعضاء هيئة التدريس من كليات الطب البيطري، والتمريض، وطب الأسنان، حيث جرى توقيع الكشف على 149 حالة أسنان، وحالة أخرى ضمن الصحة العامة وتنظيم الأسرة.

ولفت إلى أنه جرى اكتشاف ثلاث حالات سرطان ثدي وتحويلهم للمستشفى الجامعي لعمل الفحوصات الطبية اللازمة لهم، وتوقيع الكشف البيطري على عدد 49 حالة من مختلف الفصائل الحيونية تنوعت ما بين 19 حالة أبقار، و4 جاموس، و19 أغنام وماعز، بالإضافة لـ7 حالات دواب؛ وتم صرف العلاج لهذه الحالات مجانًا، إلى جانب عقد ثلاث ندوات تثقيفية لأهالي القرية عن الإسعافات الأولية، وصحة المرأة وتنظيم الأسرة، والفحص الذاتي عن سرطان الثدي.