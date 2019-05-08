سيطرت قوات الحماية المدنية بالشرقية، على حريق شب في منزل بمركز أبو كبير فيما أصيب شخصين باختناق.

تلقى اللواء جرير مصطفى مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد بنشوب حريق في منزل بقرية هربيط التابعة لمركز أبو كبير ما أسفر عن إصابة شخصين باختناق وأدى لحدوث تلفيات بمحتويات الشقة من مفروشات وأجهزة منزلية.

انتقلت قوة من الحماية المدنية بإشراف العميد أحمد الشوادفي مدير الحماية المدنية لإخماد النيران وتبين اندلاع الحريق في مطبخ بشقة في الطابق الثاني من المنزل ثم امتدت النيران إلى باقي الشقة، وجرى إخماد النيران وحرر المحضر اللازم.