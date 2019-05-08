محافظ الشرقية يتابع طلاء واجهات المبان وأعمال التطوير في الزقازيق

تفقد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، عددا من الشوارع والميادين بمدينة الزقازيق، اليوم، لمتابعة أعمال تطوير وتجميل وطلاء واجهات المبان، والتأكد من رفع القمامة أولا بأول ورفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية، وفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

ووجه غراب، رئيس مركز ومدينة الزقازيق، بالتنسيق مع مدير إدارة المرور ببحث إمكانية استغلال المكان المخصص أسفل "كوبري الصدر" بمدينة الزقازيق كساحة انتظار تستخدم لانتظار واصطفاف السيارات، لفك الاختناقات المرورية أمام إدارة المرور بمدينة الزقازيق.

كما كلف رئيس مركز الزقازيق بالبدء فورا في رفع كفاءة المنطقة المحيطة بمطلع كوبري الصدر، ومراجعة أعمدة الإنارة بالمنطقة وتزويدها بكشافات ليد، وبدء دهان البلدورات والأرصفة وغرس 60 نخلة بمدخل مدينة الزقازيق من اتجاه "العصلوجي" لتجميل وتطوير مدخل المدينة للقادمين من محافظة القاهرة.

كما تفقد منطقة الزراعة بمدينة الزقازيق لمتابعة أعمال طلاء واجهات المبان لأول نموذج لعقار بالطوب الأحمر، أمام المدرسة الثانوية الزراعية لإعادة الوجة الجمالي والحضاري لمدن المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لاستعادة الوجه المضيء والحضاري لمحافظات الجمهورية.

ثم انتقل المحافظ لمدخل مدينة الزقازيق من اتجاه مدينة أبو حماد وتحديدا أمام قرية الشوبك، موجهاً بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير والتجميل المقررة بالمنطقة، كما توجه لعدد من المناطق الأخرى.

رافق المحافظ في الجولة اللواء السعيد عبدالمعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية، ومستشار المحافظ للمشروعات، واللواء علاء رشاد السكرتير العام المساعد للمحافظة.