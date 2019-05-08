ناقش الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم، توفير أراض لإنشاء فرعين لبنك مصر بمدينتي سيدي غازي ومسير، بمركز كفرالشيخ، وماكينات صراف آلى بالوحدات المحلية "ATM "، مع اللواء شكري الجندي، عضو مجلس النواب عن دائرة كفرالشيخ، والمحاسب بهاء الدين عبدالغني رزق، نائب أول مدير إدارة فروع بنك مصر وسط الدلتا.

وقال "طه"، إنه تم مناقشة سبل توفير قطع أراض لإنشاء فرعين لبنك مصر بمدينتي سيدي غازي، ومسير، بمركز كفرالشيخ، وماكينات صراف آلي "ATM" بسيدي غازي ومسير، للتيسير علي المواطنين في المعاملات المالية.

كما تم مناقشة مقترحات وسبل إنشاء العديد من الماكينات بالوحدات المحلية والتجمعات ذات الكثافة السكانية العالية، على مستوى المحافظة حال توافر الأماكن اللازمة وتطابق الاشتراطات، مؤكدا أنه لا قيود إلا القيود المالية والاشتراطات المتعارف عليها من الهيئة العامة للاستثمار، لإنشاء الفروع البنكية بالمحافظات المختلفة، وتقديم خدماتها بمراكز ومدن المحافظة.

وأكد أن المحافظة تقدم كل الدعم لجميع البنوك بإنشاء فروعها علي مستوي مدن ومراكز المحافظة، مضيفا أن المحافظة ترحب بجميع المقترحات لإنشاء العديد من الفروع البنكية بالمراكز والمدن، للتسهيل علي المواطنين وتقديم جميع الخدمات البنكية لهم بما يضمن تيسير جميع المعاملات المالية للموظفين والمواطنين.