ناقش الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، مقترح إنشاء قسم شرطة بمدينة مسير، وإنهاء إجراءات إنشاء القسم بمبنى جمعية الإصلاح الزراعي القديم على مساحة 4000 متر تقريبا، فضلا عن مناقشة المبررات والشروط الخاصة بالمقترح، وذلك بحضور اللواء محمد بنداري السكرتير العام للمحافظة، اللواء حسين طه مساعد مير الأمن للشؤون المالية والإدارية.

كلف محافظ كفر الشيخ، بالمتابعة مع إدارة الشؤون القانونية والأملاك، لمخاطبة وزارة الزراعة واتخاذ الاجراءات اللازمة.

وقدم الشكر للواء فريد مصطفى مساعد وزير الداخلية لأمن كفرالشيخ، والقيادات الأمنية على جهودهم في فرض سيادة القانون، وحماية حقوق المواطنين، والممتلكات العامة والخاصة بالمحافظة.