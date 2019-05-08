تُصدر محكمة جنايات الجيزة، غدا الخميس، حكمها على اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق والشاعر نبيل خلف، و9 آخرين، فى قضية الإستيلاء على أموال الداخلية.

ومن المقرر أن تصدر الأحكام برئاسة المستشار معتز مصطفى خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان داود ومحمد محمد عمارة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت حكما، في أبريل 2017، بمعاقبة العادلي بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وعاقبت باقي المتهمين بعقوبات متفاوتة، وطعن المتهمون على الأحكام أمام محكمة النقض، والتي قبلت الطعون وألغت الإدانة وأمرت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.

وكان المستشار محمد عبدالرحمن أبوبكر، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، قاضى التحقيق المنتدب فى قضايا فساد وزارة الداخلية، قرر فى أغسطس 2015، إحالة اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، و12 موظفا بالوزارة، على رأسهم الكاتب والشاعر نبيل خلف، رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية السابق بالوزارة، لاستيلائهم على المال العام، وإلحاق الضرر العمدى به، بمبالغ قدرتها التحقيقات بمليار و800 مليون جنيه، في الفترة من عام 2000 وحتى 2011.

وأسند للعادلي اتهامات الاستيلاء على أموال الداخلية، والإضرار العمدى بها، من خلال توقيعه على قرارات واستمارات لصرف مكافآت للضباط وقيادات الوزارة، دون ذكر الجهة التى تم الصرف لها.