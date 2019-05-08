قال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، إنه جرى توريد 53 ألفا و895 طنا و239 كيلوجرام من محصول القمح للصوامع والشون بالمحافظة وذلك حتى أمس الثلاثاء.

وأكد الهجان، أن عملية توريد وتخزين القمح وغربلته وصرفه والحفاظ على جودته أثناء فترة التخزين بالصوامع تتم طبقا لنظام إلكتروني، لافتا إلى أن السعة التخزينية الإجمالية للصوامع والشوّن بالمحافظة تبلغ 205 آلاف و590 طنا موزعة على عدد 4 صوامع بسعة تخزينية تصل إلى 190 ألف طن و8 شون بإجمالي طاقة تخزينية بلغت 15 ألفا و590 طنا.

وأشار إلى أن إجمالي المساحات المنزرعة بمحصول القمح خلال الموسم الحالي بجميع مدن المحافظة بلغت 108 ألف فدان والمتوقع توريده هذا العام يصل إلى 190 ألف طن.