وكيل "تعليم الفيوم" يبحث الاستعدادات النهائية لامتحانات نهاية العام

شدد محمد محمد، القائم بأعمال وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، على ضرورة الالتزام بالقواعد المنظمة لأعمال الامتحانات، والتواصل المباشر مع غرفة العمليات بالإدارة التعليمية والمديرية، وإعداد تقرير يومي لكل لجنة امتحانية وإرساله إلى غرفة العمليات.

وأضاف "محمد"، خلال اجتماع طارئ عقده ظهر اليوم، مع رؤساء لجان الشهادة الإعدادية بالفيوم بمسرح مدرسة التجارة بنات بالفيوم، بحضور مدير التعليم الإعدادي، ومدير شؤون الطلبة والامتحانات والعلاقات العامة، على ضرورة غلق أبواب اللجان الامتحانية، وعدم دخول أي زائر إلى اللجان، وإعلان دليل اللجان بالمدرسة.

كما وجه القائم بأعمال وكيل الوزارة، بضرورة إعلان جدول الامتحان في مكان بارز بالمدرسة، وضرورة انضباط سير لجان الامتحان واستبعاد أي عضو مقصر من اللجنة فورا، وإجراء الصيانة البسيطة من إنارة، ومقاعد، وحمامات، من أجل تهيئة الجو المناسب للطلاب أثناء الامتحان، والتأكيد على مدير المدرسة بعدم ترك المدرسة إلا بعد التسليم لرئيس اللجنة.

كما أكد القائم بأعمال وكيل الوزارة، على ضرورة وجود الأمن على باب المدرسة، وغلق باب المدرسة قبل بداية الامتحان، وأن استلام أوراق الأسئلة من مركز التوزيع مسؤولية رئيس اللجنة والمراقب الأول فقط والتسليم لهم فقط، ومنع التنقل بأوراق الأسئلة والإجابة بشكل فردي، ويتم الذهاب للجان عن طريق السيارات المخصصة لذلك من خلال خطوط السير.

كما تقرر تشكيل لجنة فتح مظروف الأسئلة "فتح وغلق المظروف"، وتتكون من أعضاء الكنترول ورئيس اللجنة والمراقب الأول ويفتح المظروف بمعرفتهم جميعا، وفي حضورهم جميعاً بموجب محضر فتح المظروف وقبل بدء اللجنة بتوقيت مناسب، وختم ورقة الأسئلة في الأماكن الخالية من الأسئلة، والتقيد بدفتر الحضور والإنصراف الذي تم توزيعه مع المظروف الإداري، والتقيد بالمعدلات الواردة في حافظة اللجنة.