أحمد فايق يهنئ محمد صلاح بالتأهل: "الملهم.. تصدر المشهد العالمي"

أشاد الإعلامي أحمد فايق، مُقدم برنامج "مصر تستطيع"، الذي يُعرض عبر فضائية "DMC"، باللاعب الدولي محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، مهنئًا إياه بتأهل فريقه للدور النهائي بدوري أبطال أوروبا، بعد فوزه على برشلونة بـ4 أهداف مقابل ثلاثة فقط، في مبارتي الذهاب والإياب.

وقال "فايق"، في منشور عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "محمد صلاح لم يلعب مباراة برشلونة التاريخية، لم يكن له دورا في الريمونتادا التاريخية، لكنه تصدر المشهد وأغلفة الصحف والوكالات والتقارير التليفزيونية العالمية، بسبب تي شيرت مكتوب عليه لا تيأس أبدا".

وتابع: "رسالة محمد صلاح تلقاها كل محبط على وجه الكرة الأرضية، وكل من يعتقد أن الحياة انتهت بسبب هزيمة أو انكسار، باولو كويلو يا سادة تلقي الرسالة وأعاد بثها إلى العالم عبر حسابه على (تويتر).. المجد للكرييتف الذي اقترح على صلاح ارتداء هذا الـ(تي شيرت)، الملهم مو صلاح يا سادة".