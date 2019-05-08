قال الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، إن حديث السيدة عائشة رضي الله عنها عندما قالت "ما زاد رسول الله عن ثماني ركعات لا في رمضان ولا غير رمضان" كانت تقصد بها صلاة التهجد وقيام الليل وليس التراويح، موضحًا أن الثابت عن هدي الرسول هو ما كان عليه الأئمة الأربعة في صلاة التراويح وهم 20 ركعة، نرتاح بعد 4 ركعات.

وأضاف "علام"، خلال حواره في برنامج "الله أكرم"، الذي يُعرض على شاشة "CBC"، أن التراويح جاءت من جمع ترويحه، والجمع لا يكون إلا لـ 3 فأكثر، بينما ما يقُال إن صلاة التراويح 8 ركعات فقط غير صحيح لأن الـ 8 ركعات بهم ترويحتين فقط، موضحًا في الوقت ذاته أنه من صلى 8 ركعات لا يخالف هدي النبي والمهم أن يداوم على هذه الشعيرة في كل ليلة في رمضان.