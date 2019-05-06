إخماد حريق بمسجد الشهداء في السويس خلال صلاة التراويح

أخمدت قوات الحماية المدنية في السويس، اليوم، حريقا نشب داخل مسجد الشهداء بالمحافظة، خلال صلاة التراويح، دون وقوع إصابات بين المواطنين.

كان اللواء محمد جاد، مدير أمن السويس، قد تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة بوقوع حريق داخل مسجد الشهداء بشارع الشهداء بوسط المدينة.

وجرت السيطرة سريعا على الحريق، الذي نشب خلال تواجد المواطنين بالمسجد في صلاة التراويح.

ويعد مسجد الشهداء في السويس، أهم موقع يروي من خلاله كيف واجه شعب السويس الجيش الإسرائيلي بعد حرب أكتوبر 1973 ونجاح المقاومة الشعبية في تحرير المدينة.

والمسئول عنه هو الشيخ حافظ سلامة، قائد المقاومة الشعبية في حرب أكتوبر، والذي اتخذ منه موقعا لتنفيذ العمليات ضد الجيش الإسرائيلي.