قال الكابتن رضا عبدالعال، لاعب منتخب مصر السابق، إن أي لاعب كثيرا ما يحلم بالاحتراف في ذلك المجال، ويصبح أفضل لاعب على مستوى العالم.

وأضاف "عبدالعال" خلال استضافته ببرنامج "GOAL HACK" والمذاع على فضائية "صدى البلد"، أنه نجح في تحقيق حلمه ولعب بأكبر الأندية المصرية في سن متأخرة عندما التحق بنادي الزمالك في عمر الـ23 عاما ومنه أصبح ممثلا لمنتخب مصر.

وأوضح أن لعبه في النادي الأهلي جاء بسبب عدم وجود سياسة الاحتراف "لو كشاف بيجيبك بيكون سنك صغير وربنا كرمني وأنا سني 23 سنة.. كنت بحلم ألعب لنادي الزمالك وربنا حققلي حلمي".