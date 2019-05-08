خوف شديد انتاب الفنان اللبناني وائل جسار، فور رؤيته لغوريلا رامز جلال، خلال برنامج "رامز في الشلال"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر".

وفور إظهار رامز جلال شخصيته الحقيقية، قام جسار بالاعتداء عليه بالضرب وركله بالأرجل، صارخًا: "وقفت قلبي يخربيتك"، موضحًا أن لم يستطع أي شخص عمل فيه مقلب سوى هذه المرة فقط.

وتابع: "رامز حبيبي وحبيب العائلة، إحنا الأسرة بتاعتنا بتحب تتابع أفلامه وبرامجه المقالب".

وتدور فكرة البرنامج حول إيهام الضحية بأنه من المقرر أن يصور إعلانا لصالح منتج من منتجات العصير، ليتعرض بعدها لمقلب.